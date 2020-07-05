أول صورة لصلاة الجنازة على رجاء الجداوي

المصدر: البيان الإلكتروني

أدى عدد محدود من العاملين بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية صلاة الجنازة على جثمان الفنانة رجاء الجداوي صباح اليوم الأحد، بعد ساعات من وفاتها إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت سيارة الإسعاف جثمان "الجداوي" من مستشفى العزل بالإسماعيلية متوجهًا إلى مقابر الأسرة بالبساتين.

وكانت الفنانة الراحلة تعاني قبل وفاتها بأزمة كبيرة في التنفس بسبب تليف الرئتين، بعد تأثرهما بشكل كبير من الفيروس، وكانت على جهاز تنفس صناعي اختراقي، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة في 24 مايو الماضي، 3 مسحات تحاليل "pcr"، الأولى كانت بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجتها إيجابية، والثانية عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا النتيجة إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجتها، إيجابية.

وأعلنت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي​، وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا في العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، عن عمر يناهز 86 عامًا.

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