تصريح دفن رجاء الجداوي يظهر مفاجأة بخصوص عمرها الحقيقي

المصدر: البيان الإلكتروني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، تصريح دفن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي التي رحلت عن عالمنا متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وكشف التصريح المتداول المعلومات الشخصية للفنانة الراحلة، ومما لفت انتباه رواد مواقع التواصل في التصريح عمرها الحقيقي الذي يبلغ 86 عامًا بحسب موقع مصراوي.

وأصيبت الفنانة الراحلة بفيروس كورونا، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.

وظلت الفنانة القديرة في مستشفى العزل 43 يومًا حتى فارقت الحياة صباح اليوم الأحد وخلفها تاريخا فنيا حافلا.

وحصلت الراحلة على عدة جوائز منها "وشاح سمراء القاهرة"، الذي حصلت من خلاله على جائزة "ملكة حوض البحر المتوسط".

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