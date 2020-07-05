المصدر: إعداد: فاتن صبح

في الهند دفع شانكار كورهايد حوالي أربعة آلاف دولار مقابل كمامة من الذهب تقيه من "كوفيد 19" كما يعتقد. أما في باكستان فتمكن فازال رؤوف البالغ 105 أعوام من الخروج من المستشفى بعد تعافيه من كورونا.

ستون غراماً من الذهب شغلت الحرفيين ثمانية أيام لصنع كمامة واقية لرجل الأعمال الهندي كورهايد من مدينة بيون الغربية، ويقول معلقاً: " إنها كمامة رقيقة مع مسامات تساعدني على التنفس. لست واثقاً من فعاليتها في حمايتي من الإصابة بفيروس كورونا لكنني أتخذ إجراءات وقائية أخرى."

ويعشق كورهايد أن يخرج ن بيته محملاً بالذهب إذ يضه زينة تبلغ حد الكيلوغرام الواحد من الأساور والقلائد والخواتم التي يرتديها في أصابع يده اليمنى الخمس. ويؤكد أن الناس تتهافت لالتقاط صورة معه وقد صعقهم أن يرو يضع قناعاً مذهباً."

من جهة ثانية، فقد تغلب رؤوف البالغ من العمر 105 أعوان من إقليم البنجاب الباكستاني على "كوفيد 19" وتمكن من الخروج أخيراً من المستشفى حيث قضى فترة الحجر الصحي منذ أتت نتائج فحوصاته إيجابية. إلا أن الغدارة سمحت له مؤخراً العودة إلى منزله حيث تشهد حالته استقراراً كبيراً وتؤكد تقاريره الطبية على سلبية نتائج الفحص الأخيرة، وفقاً لوكالة شينهوا الإخبارية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز