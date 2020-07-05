ماذا قال النجوم في رثاء الفنانة رجاء الجداوي

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم، الفنانة المصرية القديرة رجاء الجداوي بعد معاناتها الطويلة مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا، وقد أعلن عن إصابتها في أواخر شهر رمضان المبارك إثر انتهائها من تصوير مسلسل "لعبة النسيان" حيث دخلت الحجر الصحي في المستشفى لتبقى طوال 43 يوماً.

وحول فنانون كبار موقع تويتر إلى دفتر عزاء عبروا من خلاله عن خالص عزائهم ومواساتهم لأسرة الفقيدة وللعالم العربي الذي فقد أحد أبرز نجومه.

وكتب الفنان عمرو ديياب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي رحمها الله وألهم أهلها الصبر والسلوان."

وغيرت الفنانة أحلام الشامسي صورة البروفايل في تويتر إلى صورة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، وكتبت في تغريدة: "الله اغفر لها وارحمها يارب #رجاء_الجداوى في ذمه الله.. ربي إنا نحبها فيك فارحمها #ادعوا_لها".

ونشر الفنان راغب علامة صورا جمعته مع الفنانة الراحلة وكتب عبر حسابه في تويتر: "فيروس #كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة #رجاء_الجداوي.. الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي".

الفنانة و الصديقة الكبيرة #رجاء_الجداوي في ذمة الله🙏

فيروس #كورونا المرعب استطاع أن يخطف بشكل مؤسف نجمة من نجوم الفن العربي الفنانة الكبيرة #رجاء_الجداوي

الله يرحمك ويجعلك في جنّات الخلد، ويصبّر عائلتك وجمهورك ومحبّيك، خالص العزاء للشعب المصري والعربي 💔 #راغب_علامة pic.twitter.com/twBdVH7hbB — RaghebAlama (@raghebalama) July 5, 2020

وكتبت الفنانة اللبنانية إليسا: "وداعاً رجاء الجداوي... الموت كان أسرع وصراعك كان قاسي كتير. الراحة لنفسك الطاهرة والعزاء لكل محبينك وأنا منن أكيد.. رجاء الجداوي شمس من شموس السينما والتمثيل بمصر والعالم العربي كلو ".

وكتبت الفنانة كارول سماحة: "وداعا الممثلة القديرة #رجاء_الجداوي شكرا لعطائك وأعمالك الخالدة في ذاكرتنا".

وكتبت الفنانة نجوى كرم: "خالص العزاء للشعب المصري والعربي بوفاة الفنانة القديرة #رجاء_الجداوي.. الله يرحمها وانشاالله تكون نفسها بالسّما."

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز