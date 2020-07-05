أمام صرخات فتاة إيطالية.. مهاجر أفريقي يشوي قطاً ليأكله! "فيديو"

المصدر: البيان الإلكتروني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إيطاليا بفيديو يظهر فيه مهاجر أفريقي وهو يشوي قطاً في الشارع وأمام أعين المارة!

ويظهر في الفيديو الذي تناقله ناشطون إيطاليون، شاب أفريقي لم يجد شيئاً ليأكله فاصطاد قطاً من الشارع ووضعه على النار محاولاً شويه ليأكله فيما بعد.

وتظهر فتاة إيطالية في الفيديو وهي تصرخ وتسجدي الشاب وتحاول ردعه عن فعلته الغريبة، إلا أنه لم يكترث لكلامها، وتابع شوي القط أمام أعين المارة!

ولم يظهر الفيديو في أي مدينة إيطالية جرت الحادثة الغريبة.

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