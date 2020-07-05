ابنة رجاء الجداوي تعلن عن مكان دفن والدتها

قالت أميرة حسن مختار، الابنة الوحيدة للفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، إن آخر تحليل "pcr"، لوالدتها ظهرت نتيجتها مساء السبت، وأثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، أى قبل 5 ساعات من وفاتها.

وأكدت أميرة مختار فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن والدتها سوف تدفن اليوم فى القاهرة، وليس في مقابر الأسرة فى محافظة بورسعيد.

وأكدت الابنة الوحيدة للفنانة رجاء الجداوي ، أنها فى طريقها إلى مستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، لاستلام جثمان والدتها والتى سوف تدفن بمعرفة الطب الوقائى بأحدى مقابر القاهرة.

وأعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوي وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحي لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، وبعد 43 يومًا من إصابتها بفيروس كورونا.

وكانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحي، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأجرت الفنانة رجاء الجداوي منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 4 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل بلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة، والتى تمت منذ أسبوعين، وظهرت نتيجتها، إيجابية، والمسحة الرابعة والأخيرة، كنت مساء أمس وظهرت نتيحته أيضًا إيجابية بفيروس كورونا المستجد.

وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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