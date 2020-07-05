مصرع طفل بطريقة بشعة بسبب طائرة ورقية

المصدر: البيان الإلكتروني

لقى طفل مصري مقيم بإحدى قرى مركز فوة بكفر الشيخ بجمهورية مصر العربية ، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق السادس بالعقار محل إقامته، حيث كان يلهو بطائرة ورقية، وانتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان الواقعة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ ، قد تلقى إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى فوه للتأمين الصحي بوصول الطفل "أحمد.س"، 7 سنوات، جثة هامدة بحسب صحيفة الأهرام.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي لغرب كفر الشيخ ، أن الطفل كان يلهو بطائرة ورقية أعلى سطح الطابق السادس بالعقار محل إقامته، فانزلقت قدمه وسقط أرضًا من أعلى السطح، مما أدى إلى وفاته على الفور.

وبانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على الجثة وتحديد سبب الوفاة، أفاد وجود إصابات عبارة عن نزيف داخلي بالمخ والبطن والصدر واشتباه كسر بالضلوع والفقرات العنقية وكدمات وسحجات متفرقة، وأن سبب الوفاة هبوط حاد من الدورة الدموية والتنفسية أدى إلى وقف عضلة القلب، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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