أحمد زكي متحرش الفيسبوك في قبضة الأمن المصري

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت قوات الأمن المصرية، السبت، القبض على أحمد بسام زكي المتهم بالتحرش بالفتيات، حيث يُجرى عرضه على جهات التحقيق، وذلك في ضوء ما تم تناوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

و قال مصدر قضائي إنه في حالة تقدم الفتيات ببلاغات ضد المتهم، فمن المنتظر أن تكون عقوبة الابتزاز الموقعة على المتهم وفقاً للمادة 327 من قانون العقوبات، تصل للسجن 3 سنوات، فى حالة وجود طلب مع الابتزاز، والحبس سنتين وغرامة 500 جنيه فى حالة الابتزاز بشكل تهديد بحسب صحيفة الوفد .



وتابع : أما مجرد التحرش اللفظي أو التعرض للفتاة بشكل يخدش حياءها فإن العقوبة طبقا لنص المادة 306 عقوبات تعاقب علي تلك الأفعال بالحبس والغرامة وتتضاعف العقوبة في حالة تكرار تلك الأفعال من المتهم، منوهًا بأن هتك العرض طبقا لنص الماده 267 عقوبات التي تعاقب المتهم بالسجن المشدد لمده تصل الي سبع سنوات، واذا حدثت كل تلك الأفعال من المتهم للفتاه فانه يستحق العقوبه للجريمة الاشد وهي هتك العرض وعقوبتها سبع سنوات، وفي حالة إدانته بتهمة الاغتصاب، قد تصل العقوبة إلى الإعدام شنقًا.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن المتهم قام بالتحرش بأكثر من 100 فتاة، حسب ما تم نشره على الفيسبوك.

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