فنانة مشهورة تعلن تعافيها من كورونا وتخطي المرحلة الحرجة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الفنانة منى إش إش، عن تعافيها من فيروس كورونا " كوفيد_19" وتخطيها المرحلة الحرجة.

وقالت "إش إش" عبر حسابها على انستغرام :" بفضل الله ورحمته ويقيني بلطفه وكرمه عليا وعشمي إنه مش ها يخذلني وهايكملي على خير أنا وبابا ان شاء الله أنا عديت المرحلة الحرجة وحاليا في مرحلة التعافي بإذن الله تبارك الرحمن الرحيم الحمد والشكر ليك يا رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى جميع رسل وأنبياء الله وملائكته.

وأضافت :" بشكركم جميعا حبايب قلبي على شعوركم ووقوفكم جنبى بالدعاء ربنا يحفظكم ويبارك فيكم" .

و ماهيتاب ابنة الفنان ماجد المصرى، كانت قد أعلنت عن إصابة والدتها الفنانة "منى إش إش" بفيروس كورونا بعد ظهور نتيجة ‏المسحة،

وطلبت ماهيتاب من أصدقائها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام‎،"‎‏ بالدعاء لوالدتها بالشفاء ‏العاجل وكتبت تعليقا: "أرجوكم ادعوا لأمي بالشفاء العاجل لأنها أصيبت بكورونا".‏

ومنى ايش ايش هي مغنية وممثلة ابنة الملحن الشهير حسن إش إش، ابنة خالة الممثلة ميريهان حسين قدمت عددا من اعمال منها حكايات المدندش" الذي يشاركها بطولته الفنانة دلال عبد العزيز وتوفيق عبد الحميد.

وتزوجت من الفنان ماجد المصرى وأنجبت منه ولدا وبنتا ثم انفصلت عنه، وكونت مع الفنان ماجد المصرى قبل الانفصال دويتو غنائى شهيرا حمل اسم ماجد ومنى.

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