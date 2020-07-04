مصر..القبض على «طبيب مزيف» في واقعة تحرش

المصدر: البيان الإلكتروني

ألقت أجهزة الأمن القبض على ممرض انتحل صفة طبيب وتحرش بفتاة أثناء توقيع الكشف الطبي عليها في أحد مستشفيات محافظة دمياط.

وكان أحد المواطنين نشر مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يدعي تحرش طبيب بأحد المستشفيات بمحافظة دمياط بابنته أثناء توقيع الكشف الطبي عليها، وبالفحص تبين أن المشكو في حقه ممرض بذات المستشفى، وادعى أنه طبيب ووقع الكشف الطبي على المذكور حال تواجدها صحبة والدها بالمستشفى لشعورها بارتفاع بدرجة الحرارة بحسب صحيفة الدستور المصرية.

وأوضح مصدر أمني أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

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