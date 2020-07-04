اتهامات للفنانة إسعاد يونس بالعنصرية

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس لهجمة انتقاد شرسة تتهمها بالتنمر والعنصرية تجاه فئة من المجتمع، بسبب منشور على حسابها في "فيسبوك".

وروت يونس في المنشور، الذي عنونته بـ"فتزحية"، قصة فتاة ريفية تعمل خادمة ولا تؤدي عملها بإتقان حتى يتم طردها، ما فتح مجالاً للتفسيرات والإسقاطات التي أكدها كثيرون من وراء هذه القصة، الأمر الذي دعا الفنانة إلى حذف المنشور.

وحاولت إسعاد يونس الدفاع عن نفسها ضد هذا الهجوم، مؤكدةً أن القصة حقيقية، ولا يميزها عن غيرها من الحوادث الشخصية إلا تاريخ حدوثها الذي وافق يوم 30 يونيو.

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