لماذا يعمد الناس إلى تسخين الكتب في الميكروويف

المصدر: دبي-البيان

أصدرت المكتبات الأمريكية مؤخراً تحذيرات حول وضع الكتب في الميكروويف بعد أن لاحظ أمناء مكتبات مذهولين حوادث لأشخاص عمدوا لتمزيق الكتب المستعارة وتسخينها معتقدين أنها طريقة مثلى لتعقيمها ضد الفيروسات التاجية.

ونقلاً عن مواقع إخبارية، ناشدت مكتبة "تامبا باي" بفلوريدا الأمريكية أعضاءها بالامتناع عن تسخين الكتب في الميكرويف بعد إعادة العديد من الكتب في حالة مدمرة، وتضمنت التصريحات على منصة "فيسبوك": "يرجى عدم محاولة تسخين المواد المكتبية بالموجات الدقيقة لأن بعض المواد التي تتضمنها الكتب قد تؤدي لاشتعالها بالنيران.. "ابقوا في أمان".

في محاولة لطمأنة القراء بأن الكتب المستعارة آمنة من الوباء، ذكّرت المكتبة الناس باتباعها إرشادات مراكز السيطرة على الأمراض بحجز جميع الكتب لمدة 72 ساعة قبل إعادتها للرفوف بغرض إعارتها مجدداً.

من جهتها، نشرت مكتبة عامة أخرى بفلوريدا نداء مشابهًا لمحبي الكتب بعد أن قالوا إن المقالات الإخبارية التي تزعم أن الموجات الدقيقة يمكنها قتل الجراثيم التاجية بدأت تكتسب شعبيتها بين العامة، وهي غالباً وراء الاتجاه الأخير بين بعض مقتنيي الكتب.

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