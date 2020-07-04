تغريدات النجوم تكشف مواهبهم الجديدة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

في وقت لا تزال فيه الشائعات تلاحق بعض النجوم، بدت المواهب الجديدة تتكشف لدى بعضهم، فمن كان معروفاً بحرفيته في التمثيل أصبح كاتباً للأغاني، ومن كان مغنياً بدا لاعباً محترفاً، هكذا تكشف أمامنا حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي حملت في بعضها أخباراً «طريفة»، وأخرى ثقيلة الوزن. «البيان» جالت في أروقة مواقع التواصل الاجتماعي.

وخرجت من حسابات النجوم بباقة من تغريداتهم، وكانت البداية مع الفنانة أحلام التي بدت في الآونة الأخيرة نشيطة على تويتر، بعض التغريدات كشفت عن «لوك» أحلام الجديد، ومدى اهتمامها بالموضة، وبعضها الآخر ركز على جملة الأخبار التي تناولت إحدى تغريداتها التي قالت فيها:

«لو نسيت الآي باد كارثة.. أنا حافظة ولكن عندما أرى الجمهور أدوخ وأضيع»، تلك التغريدة جاءت بعد نشر أحلام لمقطع مصور للسيدة أم كلثوم، وهي تغني «انت عمري» في إحدى حفلاتها، ولكنها نسيت بعض كلماتها لينقذها أحد أعضاء فرقتها، ليأتي تعليق أحلام على الفيديو بتغريدة «الاي باد».

مقاطع مصورة

بعد نشرها لمجموعة مقاطع مصورة، تظهر فيها وهي تغني مجموعة أغنيات كلاسيكية، أطلقت الفنانة بلقيس تغريدة جديدة، أكدت فيها على «غلق ملف الأغنيات الكلاسيكية لهذا الموسم». وقالت: «جاري نزول أغنيات الصيف قريباً إن شاء الله.. انتظروني، وحتى ذلك الحين أستودعكم الله، وسأعود للتغريد قريباً».

«لا تحني رأسك أبداً، اجعلها دائماً مرفوعة، انظر إلى العالم في عينيه مباشرة»، حكمة استمدتها الفنانة هند صبري، من الكاتبة الأمريكية هيلين كيلر، وغردت بها على حسابها في «انستغرام»، أرفقتها هند بصورة لها من عطلتها الصيفية، حيث جاءت هذه التغريدة في إطار الدعم الذي تقدمه هند لمتابعيها لمواجهة الظروف الاقتصادية والصحية والنفسية التي خلفها انتشار فيروس كورونا.

وكانت هند قد احتفلت أخيراً بفوزها بجائزة أفضل ممثلة عربية عن فيلم «نورا تحلم»، من مركز السينما العربية، وكانت هند قد اختيرت ضمن 55 نجمة عالمية لمشروع «لأنها شاهدت» الذي ينفذ بالتعاون مع الأمم المتحدة.

شركاء الرياضة

عبر انستغرام، نشر الفنان راغب علامة مقطعاً مصوراً يجمعه مع الفنان وائل كفوري، الذي التقى معه في أحد النوادي الرياضية ببيروت، حيث لعبا معاً كرة التنس، وفي المقطع قال علامة: «بالتنس شركاء.. شو رأيكم»، ليرد عليه كفوري بالقول: «أحلى شريك بالعالم»، علماً بأن الأخير اعترف بتفوق علامة عليه في اللعبة، التي خرج منها كفوري خاسراً، يذكر أن علامة الذي أصدر أخيراً أغنية بعنوان «انتو أملنا»، يعمل حالياً على ألبومه الجديد.

يبدو أن الفنان أحمد السقا، يمتلك مواهب أخرى بخلاف التمثيل، حيث بدا بارعاً في نظم الأشعار «باللهجة العامية»، وهو ما كشف عنه الفنان محمد نور، الذي كشف أخيراً عن مقطع من الأغنية الجديدة التي قام بتسجيلها، وتحمل في كلماتها بصمة أحمد السقا، الذي بدأ التحضير لبطولة مسلسل «نسل الأغراب».

رسالة مهمة

لا يزال حبل الشائعات يطوق عنق النجوم، حيث أصابت «شائعة الوفاة» أخيراً، الفنان صابر الرباعي، الذي سارع بالرد عليها عبر مقطع مصور نشره على انستغرام، وصف فيه كل ما تردد حول وفاته بـ«الشائعة السخيفة»، وقام بنشر الفيديو تحت عنوان «رسالة مهمة إلى جمهوري الحبيب»، أكد فيه أنه بخير، وأنه متواجد مع عائلته في تونس.

في المقابل، أصابت «شائعة الحمل» الفنانة ياسمين عبد العزيز، والتي بادرت إلى نفيها كلياً عبر تغريدة لها على «انستغرام»، وأكدت أن ما أثير من أخبار حول حملها، مصدره حساب في تويتر، انتحل اسمها وصورتها. وقالت ياسمين في تعليق لها: «هذا الحساب مزيف وانتحل شخصيتي».

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