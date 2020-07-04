صراع أحمد زاهر ونضال الشافعي في «زنزانة 7»

المصدر: (القاهرة - البيان)

يصور الفنان أحمد زاهر مشاهده في فيلم «زنزانة 7»، والتي تجمع بينه وبين الفنان نضال الشافعي، حيث يستمر التصوير لمدة أسبوع، وبعدها ينتهي التصوير بشكل نهائي ويدخل العمل في مراحل المونتاج استعداداً لطرحه في السينمات.

تدور أحداث العمل الذي استأنف تصويره بعد شهور من التوقف، في إطار من الأكشن والإثارة، ويجسد زاهر شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن ومع مرور الأحداث، يلتقي المسجون ناصر الذي يجسد شخصيته نضال الشافعي داخل «زنزانة 7»، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، قبل أن تتخذ علاقتهما شكلاً آخر.

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