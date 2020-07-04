جائزة الشارقة لنقد الشعر محور ندوة في الأقصر

المصدر: الأقصر - د ب أ

أعلن بيت الشعر بمدينة الأقصر التاريخية، في صعيد مصر، عن استئناف نشاطه الشعري والثقافي مجدداً، بعد توقف دام قرابة مئة يوم، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال مدير البيت، الشاعر حسين القباحي: إن البيت سيفتح أبوابه للزوار من يوم الأربعاء المقبل، حيث ستقام ندوة تعريفية بجائزة الشارقة لنقد الشعر، وأمسية شعرية لعدد من الشعراء المصريين.

ولفت القباحي إلى أن عودة أنشطة بيت الشعر في الأقصر، ستتم وسط إجراءات وتدابير مشددة، وذلك طبقاً للإجراءات التي أعلنتها السلطات المصرية بشأن عودة الأنشطة الثقافية بالبلاد.

وفي سياق متصل، أصدر بيت الشعر في العاصمة السودانية الخرطوم، هذا الأسبوع عدداً جديداً من إصداره «الوجود المغاير» الثقافي.

وجاء بصفحات العدد الجديد: تقرير عن صالون الخرطوم الثقافي «نبض الشعر في النيلين»، ومقال «في تذكر العلامة عبدالله الطيب»، وتحقيق حول مسيرة «محمد الأمين جوب.. أيقونة السنغال الأدبية»، ومقال «سيمولوجيا الحداثة في ديوان سفر التوصل للشاعر محمود حسن» بقلم حاتم عبدالهادي السيد، ومقابلة أجراها رئيس تحرير «الوجود المغاير» الشاعر عماد محمد بابكر، مع مدير بيت الشعر في الخرطوم، الدكتور الصديق عمر الصديق، حول جائزة الشارقة لنقد الشعر، ومردودها على الحركة الشعرية والنقدية العربية، وقصائد للشعراء عبدالقادر المكي المجذوب، وعبدالعزيز موسى بابكر، وجولة حول أنشطة بيوت الشعر بالعالم العربي. يذكر أن بيتي الشعر بالأقصر والخرطوم، أقامتهما دائرة الثقافة بإمارة الشارقة، وتقام فعالياتهما برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمى، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

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