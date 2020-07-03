كبير أطباء إنجلترا يحذر من موجة كورونا الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

قال كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا كريس ويتي، إن إمكانية حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا لا تزال قائمة، مضيفا أنها قد تستمر "لوقت طويل جدا".

وبدوره شدد المستشار العلمي الأول لدى الحكومة البريطانية باتريك فالانس، على ضرورة الاستعداد الجيد "للخطر الكبير في فصل الشتاء"، مؤكدا أنه سيكون هناك تزايد في بؤر التفشي المحلية بحسب روسيا اليوم.

وعلى صعيد آخر، قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس اليوم الجمعة، إن بلاده سترفع الحجر الصحي الإلزامي عن القادمين الأجانب إلى إنجلترا من أكثر من 50 دولة.

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