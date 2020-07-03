وفاة الفنان المصري محمود جمعة

المصدر: البيان الإلكتروني

بعد معاناة استمرت لفترة تجاوزت الـ 10 أيام رحل الفنان المصري محمود جمعة، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، داخل أحد مستشفيات مدينة بنها.

وأصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها.

ومحمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان أخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة فى مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصرى ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل"ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الاعمال المختلفة.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز