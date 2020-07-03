رسالة مأساوية من مصاب بكورونا قبل وفاته بساعات

المصدر: وكالات

قبل وفاته بيوم واحد، أطلق أمريكي أصيب بفيروس كورونا المستجد بعد حضوره حفلاً، تحذيرًا مؤلمًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأفادت شبكة "إن بي سي نيوز"، إن تومي ماسياس (51 عامًا)، بدأ تظهر عليه الأعراض بعد أسبوع من حضوره حفلة في أوائل يونيو في بحيرة إلسينور، على بعد حوالي 70 ميلاً خارج لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا.

وفي 20 يونيو، صاغ الرسالة المأساوية التي أعرب فيها عن أسفه لفشله في اتباع تدابير الإبعاد الاجتماعي، وإرشادات ارتداء القناع وتعريض عائلته للخطر.

وقال: "بسبب غبائي، أضع صحة أمي وأخواتي وعائلتي في خطر. لقد كانت تجربة مؤلمة للغاية. هذه ليست مزحة. إذا كان عليك الخروج ارتداء قناع وممارسة التباعد الاجتماعي".

وأضاف ماسياس، وهو سائق شاحنة: "آمل أن أتمكن بعون الله من النجاة من هذا".

وقال مسؤول من مكتب مقاطعة ريفرسايد للتسجيلات الحيوية لشبكة (إن بي سي نيوز) إن ماتياس مات بـ (كوفيد – 19) في اليوم التالي.

وقال جوستافو لوبيز، شقيق زوجته، لموقع "ياهو نيوز"، إن "ماسياس حاول أن يتبع بدقة نظام الولاية الخاص بالعزل في الفترة بين أواخر مارس وأوائل يونيو لأنه كان معرضًا لخطر الإصابة بداء السكري".

إلا أن ماسياس قرر حضور الحفل بعد أن أشار الحاكم جافين نيوسوم إلى أنه سيخفف قيود فيروس كورونا، حسبما أفادت الصحيفة.

وقال لوبيز: "كان يفرض الحجر الصحي لأنه كان يعاني من زيادة الوزن وكان مصابا بالسكري".

وبعد حضوره الحفل، اتصل به أحد أصدقاء ماسياس ليخبره أنه قد أثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، وأنه على علم بتشخيصه إيجابية إصابته أثناء حضور الحفل.

لكن الصديق اعتقد خطأً أنه لأنه لم يشعر بأي أعراض، لم يتمكن من نقل الفيروس إلى الآخرين.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز