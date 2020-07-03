مسابقة «كوميدي جميل» تدعم المواهب العربية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت مؤسسة مجتمع جميل، أخيراً، مسابقة كوميدي جميل، بهدف دعم المواهب العربية وتحفيزها، حيث يقوم «باب رزق جميل» بالتعاون مع «الكوميدي كلوب» بالمساهمة في دعم تلك المواهب ومساعدتها على توفير فرص عمل لها. وتعد المسابقة بمثابة منصة إبداعية تتضمن بثاً حياً يقدمه صانع المحتوى السعودي تركي المحسن على قناة اليوتيوب الخاصة بمجتمع جميل، كل اثنين في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية.

وأعلنت المؤسسة عن فتح باب التسجيل في المسابقة عبر دعوة الموهوبين المشاركين إلى تحميل مقاطع الفيديو الكوميدية الخاصة بهم، على موقع المسابقة الإلكتروني (comedyjameel.com)، ليكون الإطلاق الرسمي لأولى حلقات المسابقة في 6 الجاري، على منصة مجتمع جميل في اليوتيوب، وسيتخلل البث عدة فقرات كوميدية وترفيهية وتفاعلية يتم فيها اختيار المرشحين والإعلان عن الفائزين ويديرها الفنان والمخرج وصانع المحتوى السعودي تركي المحسن.

وفي هذا الصدد، قال حسن جميل، رئيس مجتمع جميل بالسعودية: «إن مسابقة كوميدي جميل تهدف إلى اكتشاف المواهب الكوميدية وإبرازها للجمهور وتأهيلها لسوق العمل والمساهمة أيضاً في توفير فرص عمل لها».

وأكدت مؤسسة مجتمع جميل، أن باب التقديم في المسابقة الأسبوعية سيغلق كل يوم جمعة عند منتصف الليل. ويتم اختيار والإعلان عن الفائزين الثلاثة في الحلقة الأسبوعية للمسابقة، كما سيكون لدى الجمهور فرصة التصويت على المقطع الكوميدي المفضل لديهم من بين الأعمال الثلاثة المرشحة للفوز في نهاية الحلقة الأسبوعية، وينتهي التصويت في الأسبوع نفسه عند منتصف الليل.

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