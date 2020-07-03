«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يكرّم الفائزين في مسابقة «المتوصف»

المصدر: دبي - البيان

برعاية وإشراف مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وبتنظيم مدرسة أبي حنيفة للتعليم الأساسي ح1، تم الإعلان عن أسماء الفائزين في الدورة السادسة من مسابقة المتوصف التي انطلقت في 15 يونيو الماضي.

وجاء الإعلان عن الفائزين في المسابقة أول من أمس، عبر برنامج زووم، وأقيمت مراسم التكريم عن بعد، لتتوج المسابقة مسيرة 6 أعوام من النجاح والتميز، بخطى حثيثة في مجال حفظ واستدامة الأمثال الشعبية الإماراتية والتي تم جمعها في كتاب المتوصف لعبد الله حمدان بن دلموك.

وأقيمت مراسم تكريم الطلبة والطالبات الفائزين في الدورة السادسة من مسابقة المتوصف عن بعد، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وفاطمة سيف بن حريز، مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز، وعدد من المسؤولين والطلبة وأولياء الأمور والمدرسين وفرق عمل الهيئة التدريسية.

تهنئة الفائزين

وتوجه عبد الله حمدان بن دلموك الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بالتهنئة للفائزين وألقى كلمته الافتتاحية سيراً على نهج المسابقة المتبع كل عام وقال: نحن سعداء باستمرارية هذه المسابقة لسنوات ونشكر مدرسة أبي حنيفة للتعليم الأساسي ح1 على مشاركتنا حفظ هذا الموروث الجميل، وتوثيقه ونشره وسط أجيال قادمة، وأخص بالشكر المشاركين وذويهم الذين حرصوا على تشجيع هؤلاء الطلبة على حفظ تراث دولة الإمارات العربية المتحدة.

فالأمثال الشعبية التي تم جمعها في كتاب المتوصف، تمثل أدب وثقافة مجتمعنا وحضارته وحكمه المرتبطة بهذه البقعة من الأرض وتشكل خلاصة خبرتهم، وبالتالي خلدت الأمثال الشعبية مسيرة أهل المنطقة وقيمهم الإنسانية خصوصاً، وجميع دول العالم عموماً، لأنها إرث الشعوب ورافد لا ينضب من المعرفة.

تكملة التصفيات

من جهتها، أوضحت فاطمة سيف بن حريز، أنه وعلى الرغم من الظروف الراهنة قامت إدارة البحوث والدراسات بالتعاون مع الجهات المعنية والمدرسة المنظمة للمسابقة بتكملة ومتابعة تصفيات المسابقة ومشاهدة روح التنافس بين الطلبة الأمر الذي سوف يدفع الإدارة لوضع منهجية جديدة لتنظيم مثل هذه المسابقة. ونعتبر كل من شارك في المسابقة فائزاً بالنسبة لنا.

نحن في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث نسعى دائماً للعمل على تقديم الأفضل متحدين أي ظروف لمواصلة أنشطة وفعاليات الإدارة، وسوف تضع الإدارة الخطط البديلة لمباشرة أعمالها في ظل الوضع الراهن.

180

بلغ عدد المشاركين في مسابقة المتوصف 180 متسابقاً، ووصل عدد المدارس المشاركة إلى 34 مدرسة على مستوى منطقة دبي التعليمية.

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