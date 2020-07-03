ندوة افتراضية تناقش «مستقبل الدبلوماسية الثقافية»

المصدر: (العين - وام)

عقد مجلس شما للفكر والمعرفة ندوة افتراضية بعنوان «مستقبل الدبلوماسية الثقافية في دولة الإمارات»، بمشاركة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وقدمتها الأديبة الإماراتية إيمان اليوسف.

وقالت الشيخة شما في كلمة لها بالندوة: إن الدبلوماسية تمثل القوة الناعمة للمجتمعات والدول، للتواصل مع العالم ومخاطبة العالم، عبر إنتاجها الثقافي والفكري والفني والمعرفي، الذي يعكس قيمها وموروثها، ومع اتساع وسائل الاتصال والدور الكبير لشبكات التواصل الاجتماعي أصبح كل فرد في المجتمع بمثابة سفير للدبلوماسية الثقافية، داعية إلى التعرف على هذا النوع من الدبلوماسية.

وقدمت الكاتبة إيمان عرضاً تضمن مجموعة من المحاور عن «ما هي الدبلوماسية الثقافية؟» وما هو التسويق الأممي؟ واستراتيجيات الدبلوماسية الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتأثير الثقافة والأدب في العالم، وكيف تعاطت الإمارات بدبلوماسيتها الثقافية في ظل أزمة كورونا الراهنة؟ وكيف سيبدو مستقبل الدبلوماسية الثقافية بعد الجائحة؟ واعتبرت أن الدبلوماسية الثقافية تجمع بين مفهومي الدبلوماسية العامة والقوى الناعمة، وتقوم على تبادل المعلومات والفنون والآداب للوصول لتبادل فكري وفهم وتسامح واحترام وتعاون مشترك، مشيرة إلى نجاح استراتيجية الدبلوماسية الثقافية في الإمارات

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