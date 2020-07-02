وفاة شاب أمضى ساعات في اللعب على الكومبيوتر فتجلطت أوردته

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي مدرب كرة قدم شاب لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية، بسبب تجلط الأوردة، بعد أن أمضى ساعات أثناء الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» في اللعب على الكومبيوتر، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدأ البريطاني لويس أونيل، البالغ من العمر 24 عاماً بحسب صحيفة الشرق الاوسط في اللعب على الكمبيوتر مع الأصدقاء لمحاربة الملل منذ مارس.

وحذر والده ستانلي غريننغ (56 سنة) العائلات الأخرى من المخاطر التي تحيط بالشباب الذين يجلسون في غرفهم دون أن يمارسوا نشاطاً بدنياً لفترة طويلة.

وكتب توفي مدرب كرة قدم شاب لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية، بسبب تجلط الأوردة، بعد أن أمضى ساعات أثناء الإغلاق المرتبط بفيروس «كورونا» في اللعب على الكومبيوتر، وفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وبدأ البريطاني لويس أونيل، البالغ من العمر 24 عاماً في اللعب على الكمبيوتر مع الأصدقاء لمحاربة الملل منذ مارس .

وحذر والده ستانلي غريننغ (56 سنة) العائلات الأخرى من المخاطر التي تحيط بالشباب الذين يجلسون في غرفهم دون أن يمارسوا نشاطاً بدنياً لفترة طويلة.

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