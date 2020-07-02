ماذا قال طبيب رجاء الجداوي عنها بعد شفائه من كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد الدكتور محمد خالد، الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، مدير العناية المركزة بمستشفى الإسماعيلية العام في مصر عقب خروجه من مستشفى العزل بأبوخليفة، بعد تعافيه وقضائه 21 يومًا في العلاج من كورونا، أنه كان يطمئن على حالة الفنانة، معربًا عن أمله في تعافيها.

وأضاف إن «القدر أراد أن أصبح نزيلا بالمستشفى وجار للفنانة الجميلة رجاء الجداوى بعد أن كنت معالجا لها، ولكنها الأقدار»، مؤكدًا أنه كان يطمئن من زملائه على حالتها، معربًا عن أمله في تعافيها في ظل تحدي السن، مطالبًا محبيها بالدعاء لها.

وشدد الطبيب على أن الطاقم الطبي يبذل كل الجهود لعلاجها وباقي المرضى وفق أحدث البروتوكولات في العالم لعلاج كورونا بما فيها نقل البلازما، معلنًا عودته للعمل خلال الأسبوع القادم بمستشفى الإسماعيلية العام ومستشفيات العزل لمصابي كورونا ليكمل رسالته.

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