مصر.. القبض على فتاتي تيك توك بسبب فيديوهات خادشة للحياء

المصدر: البيان الإلكتروني

في ظل الحملة القوية التي تقوم بها وزارة الداخلية المصرية لمنع نشر فيديوهات خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي قررت نيابة الدقي، حبس المتهمة ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء، تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك».

و كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ضبطت المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية بحسب صحف مصرية.

وبمواجهة المتهمة الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها، وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات التسويق للمنتجات المحتلفة على مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة.

وقالت المتهمة في التحقيقات إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

كما ضبطت الإدارة العامة لمباحث الآداب المتهمة منار سامي، 30 عامًا، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وانستجرام، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة بنها محافظة القليوبية.

وتبين من التحريات أن المتهمة أنشأت حسابين يحملان اسمها على تطبيق TIK TOK وانستجرام، حيث يحتويان على مئات الصور والفيديوهات التي بثتها المتهمة وظهرت فيهاوهي تؤدي حركات راقصة مثيرة وترتدي ملابس تبرز مفاتنها.



وتم ضبطها وكان بصحبتها شاب، بمنطقة الڤلل ببنها، وكانت ترتدي ملابس فاضحة تكشف أجزاءً من جسدها، وهي ملابس كانت التقطت بها صورًا لنفسها ونشرتها بحساباتها.



وكانت النيابة العامة، تلقت، بلاغًا ضد المتهمة حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، قال إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ«تيك توك» اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها «منار سامي»، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.



وأضاف البلاغ، أن المتهمة أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

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