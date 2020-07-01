شقيقة محمد رمضان : "يارب بنوته وتكون شبهي"

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت إيمان رمضان أخت النجم محمد رمضان صورة جديدة لها مع زوجها وهي تحمل طفلة صغيرة، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها :"يارب بنوتة بقى والنبي تملا حياتنا اللهم امين وتكون شبهي".

وكانت شقيقة الفنان المصري محمد رمضان، إيمان رمضان قد خرجت عن صمتها للرد على بعض المتنمرين من شكلها، حيث تلقت تعليقات سلبية على صور زفافها الذي تم قبل يومين.

و نشرت إيمان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، ردها على هؤلاء، مشيرة إلى أنها ليس لديها مشكلة من شكلها موجهة رسالة نارية لكل المتنمرين عليها.

وكتبت شقيقة محمد رمضان:"‏في حاجات الواحد بيتولد بيها ملهوش حق يختارها زي شكله ملامحه لونه الحمدلله مقتنعة جدا بشكلي ومعنديش مشكلة مع الناس اللي شايفني مش حلوة بس ممكن تخلي رأيك لنفسك وبعدين اتعلموا أن الكلمة الطيبة صدقة مش لازم تأذوا حد بكلامكم".

وكانت محمد رمضان احتفل بحفل زفاف شقيقته "إيمان" قبل يومين داخل فيلا على طريق مصر الإسكندرية الصحراوي بحضور عشرات الأهل والأقارب، وهو ما دفع قوات الشرطة إلى القبض على العريس لمخالفته لقرارات منع التجمعات والأفراح، قبل أن يتم إخلاء سبيله على ذمة القضية.

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