في اليوم الأول من إعادة افتتاحه بعد الإغلاق.. قصر ملياردير تايلندي يتحول إلى رماد

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

التهمت النيران صباح اليوم قصر بان سوخوادي الفاخر في تايلاند في اليوم الأول من إعادة افتتاحه بعد الإغلاق بسبب الفيروس التاجي.

ويقع القصر بالقرب من منتجع باتايا السياحي في شرق تايلاند وبلغت تكلفته 64 مليون دولار، وهو مليء بالتحف والآثار الشرقية التي لا تقدر بثمن.

وصرح الموظفون بأنهم سمعوا انفجارًا وشاهدوا بعد ذلك النيران تتصاعد في الساعة 10 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقاً لموقع "ديلي ميل".

وهرعت سيارات الإطفاء إلى مكان الحادث لكنها لم تتمكن من السيطرة عليه، إذ صارع رجال الاطفاء اللهب لساعات ولكنها كانت تنتقل بسرعة لتلتهم القصر بأكمله.

وقال رئيس المقاطعة أمنات تشاروينسري إن هناك مخاوف من انهيار القصر بسبب إضعاف النيران لهيكله.

تم بناء القصر في عام 2000 من قبل الملياردير التايلاندي الدكتور بانيا شوتيتاوان - الذي يمتلك واحدة من أكبر شركات تصدير الدجاج المجمد في البلاد، ويتم استخدامه في الاحتفالات الدينية البوذية كما أنه وجهة سياحية رئيسية في البلاد.

بالفيديو.. في اليوم الأول من إعادة افتتاحه بعد الإغلاق.. قصر ملياردير تايلندي يتحول إلى رمادhttps://t.co/Jmi5qHbaES#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/C9Y6ovvaH2 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 1, 2020

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