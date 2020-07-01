10 فرق تفوز في «فسحة» معهد دبي للتصميم والابتكار

المصدر: دبي - البيان

أعلن معهد دبي للتصميم والابتكار، عن أسماء الفرق العشرة الفائزة في النسخة الرابعة من برنامج فسحة التصميم، مسابقة التصميم الطلابية السنوية الأكبر من نوعها في دولة الإمارات.

في الفئة الأولى، وتشمل الصف الخامس إلى الثامن، حصدت فرق ثانوية التكنولوجيا التطبيقية في العين، ومدرسة هارتلاند الدولية في دبي، ومدرسة الطويين للبنات في الفجيرة، ومدرسة يونايتد إنترناشيونال الخاصة في دبي، وجمعية دبي والإمارات الشمالية للتعليم المنزلي، المراكز الأولى لنجاحها في إتمام تحديات التصميم التي وضعها كل من بنك رأس الخيمة الوطني، ودبي فستيفال سيتي مول، ونايكي، وجمعية الإمارات للطبيعة بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة، وليغو الشرق الأوسط على التوالي.

أما في فئة الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر، فقد تغلبت مدرسة دبي سكولرز الدولية الخاصة، ومدرسة نورث لندن كوليجات بدبي، والثانوية الهندية في دبي، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية في رأس الخيمة، ومدرسة دبي الوطنية في البرشاء، على منافسيها الآخرين في إتمام التحديات التي وضعتها الشركات الراعية هذا العام. وقال محمد عبدالله، رئيس معهد دبي للتصميم والابتكار: «تتمثل رسالتنا في معهد دبي للتصميم والابتكار في المساهمة بفاعلية في تعزيز اقتصاد المعرفة والابتكار في الإمارات والمنطقة ككل، وذلك من خلال إعداد جيل جديد من المواهب المؤهلة في مجالات التصميم المتعددة لتلبية متطلبات المستقبل».

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