«الأوريغامي»..إبداعات عريقة تغازل فنون التصميم المعاصرة

المصدر: دبي-رشا عبد المنعم

يعتبر فن طي الورق «الأوريغامي» من الفنون العريقة التي استطاعت بفضل فكرتها الهندسية والتصميمية، أن تنقل ارثها وتقاليدها إلى مستويات أخرى من الابتكار في مجال التصميم والفنون التشكيلية المعاصرة.

وتراكيب وقطع ملهمة ثلاثية الأبعاد عبر تطوير «هندسة الأوريغامي» التي باتت تجذب أنظار الجميع في كافة أنحاء العالم وتستخدم في مجالات عديدة بداية من قطاع الفضاء حتى مجال السيارات والعلاج الطبي وموضات الأزياء والأثاث والكثير من الإبداعات التي بدأت بطي ورقة.

لم يعد فن الطي يقتصر على الورق، ولكنه في حقيقة الأمر يعتمد على جميع الخامات القابلة للطي والتقسيم، وهو من الأساسيات لبناء نموذج «لأوريغامي» لتكوين تصميم أو أشكال من أي حجم وأكثر تعقيداً والذي يعتمد نجاحه على فكرة بناء الأنماط والقطع المتشابهة، وقد استخدمه اليابانيون للمرة الأولى عندما عرفوا الورق وبدأوا استخدامه، ولكن بعض المؤرخين يعتقدون أن الصينيين هم أول من استخدموه، ولكنه لم يزدهر سوى في اليابان.

الرقم واحد

يشكل فن الأوريغامي الياباني القديم مصدر الإلهام الأساسي لمجموعة المصممة الإماراتية الجود لوتاه المعنونة بـ«سلسلة أورو»، والتي تتكون من قطع أثاث هندسية الأشكال بالإضافة لقطع الديكور. والجدير بالذكر هنا أن كلمة «أورو» باليابانية تعني «الطيّ»، وفن الأوريغامي والتي تعتمد على القاعدة الأولى في هذا الفن وهي أن يكون الرقم واحد على قدم المساواة في حجم المنتج تم الجمع بين بعضها البعض.

وتؤكد الجود أن تصاميمها تحمل اهتماماً كبيراً لفكرة التناقض في الشكل والوظيفة، عبر مزج المفاهيم التقليدية مع العناصر الحديثة كما تشكل الأشكال الهندسية مصدر إلهامها.

وحول مجموعتها والتي تتكون من قطع أثاث هندسية الأشكال بالإضافة لقطع الديكور. مستوحاة من فن (الأوريغامي«تقول الجود إنها طالما فتنت بهندسة الورق. وتضيف: أفضل التعامل مع المواد يدوياً؛ وعليه، تجسّد «سلسلة أورو» النتاج الطبيعي لتوجهاتي والتي تهدف إلى إظهار إمكانية إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد وظيفيّة وجذابة .أثاث معاصر

وفيما يتعلق بفكرة التطوير التي صاحبت هذا الفن توضح الجود: كان اليابانيون يستخدمون الاوريغامي في الأعراس والمناسبات، ولتبادل الرسائل السرية لم يستخدموا الاوريغامي كفن في البداية ولكن تكوين مجسمات وأشكال للطيور والحيوانات والزهور كرموز للسلام، وفى تصاميمي المستوحاة من هذا الفن طرحت 4 منتجات: مصباح، وكرسي، ومرآة زخرفيّة، وخزانة ذات رفوف مكشوفة.

نمط مضلع

ومن جانبه يقول النحات الفرنسي إدريس بي، إن فلسفة أعماله تقوم على نحت أشكال الحيوانات فقط، ويعتقد أن جاذبية منحوتاته تتمحور حول تقنيات التصميم الهندسي القائم في استخدام النمط المضلع»لبوليغون«إلى جانب فنون»الأوريغامي«اليابانية .

والتي تتميز عن غيرها من حقول الفنون بكونها ثلاثية الأبعاد وهو ما يعطي إحساساً للمتلقي أنها طبيعية، وربما قد تتحرك من مكانها بداية من أشكال الغوريلا إلى النمور الخرسانية والدببة المبهجة الألوان إلى جانب الصقر اللامع والمصنوع من الكروم(OSI)، ويبلغ وزنه حوالي الطن ويتراوح طوله ستة أمتار.

خطوط مستقيمة

ويشير ادريس إلى أن فن الاوريغامي يتميز بالإبداع ويعتمد على فكر الفنان ويعطي الأشكال شكل مجسم ثلاثي الأبعاد و يوجد به ثنيات ويبنى على خطوط مستقيمة وزوايا هندسية، وفي حالة تشكيل الكائنات الحية نعتمد على المنحنيات والخطوط الحادة المستقيمة دون أن يؤثر على بنياتها الفنية بسبب طلائها الخارجي من مينا البولي يوريثان الأكريليكي المائي الذي يعتمد على الماء حاليًا هو الطلاء الأكثر استخدامًا لأسباب منها تقليل التأثير البيئي للطلاء.

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