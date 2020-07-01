«الشارقة الثقافية» تحتفي بيوم الكاتب الإماراتي

المصدر: (الشارقة - البيان)

صدر أخيراً العدد (45) شهر يوليو من مجلة الشارقة الثقافية التي تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة، حيث جاءت الافتتاحية بعنوان «يوم الكاتب الإماراتي» مشيرة إلى مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حول تخصيص (26) من مايو كل عام، يوماً للكاتب الإماراتي، والذي يوافق تاريخ تأسيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، عادّة أنها تأتي ترجمة للرؤية النهضوية التي تغتني بها الدولة، وتأكيد الأولوية القصوى التي تعطيها للإنسان، وتسخير الإنجازات والمبادرات في خدمة حاضره وضمان مستقبله.

أمّا مدير التحرير نواف يونس فأكد في مقالته التي حملت عنوان «دعونا.. لا نلتفت إلى الوراء» أنّ من يشاهد عروض المهرجان العربي للمسرح الذي تقيمه الهيئة العربية للمسرح في المدن والعواصم العربية، ويتابع ما يقدم في جل أقطار وطننا العربي الآن من مهرجانات تستضيف كل التيارات المسرحية، يتلمس ويدرك المقام الذي وصل إليه المسرح العربي.

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