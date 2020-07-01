مخيم للإبداع الأدبي في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

في إطار التعاون المشترك بين الجامعة القاسمية واتحاد كتاب وأدباء الإمارات، لتعزيز الأهداف المشتركة في دعم الطاقات الطلابية الموهوبة في المجالات الأدبية، اتفقت الجامعة ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة والاتحاد على التعاون المشترك لتنظيم مخيم الإبداع الأدبي الطلابي.

ويركز المخيم الذي يعد باكورة التعاون المشترك بين الجهتين في تنمية المواهب الطلابية في مختلف المجالات الأدبية بهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة إنتاج المعرفة في شتى المجالات والأجناس الأدبية، وتقديم الدعم اللازم للموهوبين لصقل موهبتهم، وتبنيها ومتابعتها من قبل نخبة من كبار الأدباء والكتاب لدى الاتحاد وتعزيز قيمة الإنتاج الأدبي كأداة للتعبير عن المواهب الواعدة.

وبحثت الجامعة في حضور الأستاذ الدكتور حسن الملخ، القائم بأعمال عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، والدكتور محمد حمدان بن جرش، الأمين العام لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وعلي النقبي، مسؤول العلاقات العامة بالجامعة، أوجه التعاون المشترك لتنظيم مخيم الإبداع الأدبي الطلابي وتنمية الأدوار المشتركة للعناية بالمواهب الأدبية وتمكين الكتاب من الطلاب والطالبات والارتقاء بالمستوى الثقافي والتقني لهم، فضلاً عن اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية.

وجرى التأكيد على تنظيم المخيم ودعوة الطلبة للمشاركة بالمخيم وتحقيق أهدافه في صقل قدرات الطلبة في مختلف المجالات.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز