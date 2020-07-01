رواق الفن يطلق أرشيف «المؤقَّت الدائم»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن رواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي عن إطلاقه أرشيفه الرقمي الرابع والخاص بمعرض «المؤقَّت الدائم»، والذي يرصد حالة اللجوء وكيف تحوّلت من وضع مؤقت إلى حالة دائمة بالنسبة للعديد من الناس، وذلك ضمن سلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية التي تحمل عنوان «تقصٍّ: أرشيفات ولقاءات».

وجاء معرض «المؤقَّت الدائم» تحت إشراف سلوى المقدادي، الأستاذ المساعد في جامعة نيويورك أبوظبي، وإحدى أهم القامات البارزة في توثيق تاريخ الفن الحديث في العالم العربي بالتعاون مع بانة قطّان القيّمة الفنية السابقة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي. ستجمع الفعالية الفنية الخاصة «تقصٍّ: أرشيفات ولقاءات»، والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل، عبر تطبيق المحادثات الافتراضية زووم، الفنانة ساندي هلال والفنان أليساندرو بيتي مع سلوى المقدادي وبانة قطّان ومايا أليسون، رئيسة القيمين الفنيين في جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن.

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