شاهد.. تماسيح تسبح في نهر النيل

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وسائل إعلام مصرية، فيديو مرعبا للحظة سباحة تماسيح في نهر النيل عند ترعة المريوطية، حيث تم تشكيل لجنة من وزارة البيئة لمعاينة الأمر.

وقال المصدر، لموقع "مصراوي"، أمس الثلاثاء، إنه تم التوجيه بتشكيل لجنة من قبل المختصين لمعاينة الترعة على الطبيعة للتأكد من وجود التماسيح والتعامل معها حال وجودها.

وأشار المصدر، إلى أنه حتى الآن لا تتوافر لدى الوزارة أية معلومات حول وجود تماسيح في ترعة المريوطية.

ويتواجد في مصر على ضفاف نهر النيل تمساح النيل أو التمساح النيلي، وهو تمساح إفريقي ويعتبر ثاني الزواحف المتبقية في العالم حجما، بعد تمساح المياه المالحة.

وينتشر تمساح النيل على نطاق واسع من أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يتواجد في الأجزاء الوسطى والشرقية والجنوبية من القارة في الأغلب، ويعيش في أنواع مختلفة من البيئات المائية العذبة مثل البحيرات والأنهار والأهوار.

ويصل طول التمساح حتى 5 أمتار ويوجد في السودان ومصر، وتنزانيا، وأوغندا، وزيمبابوي، والسنغال، وزامبيا، وجنوب أفريقيا، وبتسوانا، والصومال، وإثيوبيا.

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