بالفيديو.. فنان كوميدي اشتاق للسفر فخلق أجواء الرحلة داخل البيت

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

تداولت وكالات السفر العالمية على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لممثل فكاهي برازيلي يعشق السفر، خلق أجواء شبه حقيقية لتفاصيل رحلة ولكن ليس في المطار وإنما من بيته.

وصور الممثل "مارسيو سينا" نفسه حاملا حقيبة سفره ويطلع على شاشة موعد الرحلات ويعبر من بوابة مراقبة الجوازات قبل أن يدخل الطائرة ويضع حقيبته في الصندوق المخصص. ولكن كل ذلك لم يكن في المطار وإنما في صالة ومطبخ منزله.

وتداول مستخدموا مواقع التواصل الفيديو بشكل كبير معبرين عن اشتياقهم للسفر وأجوائه متمنيين انتهاء وباء فيروس كورونا حتى تعود الحياة كما كانت عليها سابقا وتفتح الأجواء ليتمكنوا من السفر مجددا بكل حرية ومن دون مخاوف.

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