شاهد.. ماذا يفعل هرم "خوفو" في قرية روسية؟
في قرية روسية شمال شرقي البلاد، ينهض بين المنازل هرمٌ يشبه هرم "خوفو" الشهير في محافظة الجيزة المصرية غير إن الأخير أكبر حجماً من "الهرم الروسي" بـ 19 مرة، وفق "يورونيوز".
"الهرم الروسي"، الذي أقامته عائلة في حديقة منزلها الصيفي بقرية ستينكا، الواقعة على بعد 12 كيلومتراً من مدينة سان بطرسبرغ، مشيّد من الكتل الخرسانية، بارتفاع تسعة أمتار وبعمق يحاكي المسافة المذكورة، ويبلغ طول قاعدة ضلعه 13 مترا ويزن الهيكل حوالي 400 طن.
شاهد.. ماذا يفعل هرم "خوفو" في قرية روسية؟https://t.co/cQhqA4sali#البيان_أربعون_عاما #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/GGbRRz5Vzo— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 30, 2020
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