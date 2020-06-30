شاهد.. ألعاب نارية تحول غابة إلى رماد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الألعاب النارية تسببت باندلاع حرائق شاسعة في غابات ليهي في ولاية يوتا الشمالية، الأمر الذي أجبر سكان المدن المجاورة صباح الأحد على إجلاء منازلهم، قبل أن تنجح فرق الإطفاء والجهات المعنية في احتواء الحريق وإخماد النيران.

ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات بشرية واقتصرت فقط على الأضرار المادية البسيطة، بحسب "يورونيو"

وذكرت الصفحة الرسمية لـ "يوتا فاير إنفو" في تغريدة نشرت على موقع تويتر، أنه تم إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم الذي أبدى تعاونه مع رجال الشرطة.

ويحظر استخدام الألعاب النارية في المنطقة.

وذكرت الوكالة أن الحريق حول 80 كليومتراً من الغابات إلى رماد، وأن الرياح القوية جعلت عملية إخماد الحريق أكثر صعوبة.

وأخلت فرق الإطفاء عشرات المنازل في ليهي ودريبر، كانت على مقربة من مكان اندلاع الحريق مما كان يشكل خطرا على حياة سكانها.

تبعد ليهي حوالي 45 كيلومترًا عن جنوب مدينة سولت ليك سيتي.

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