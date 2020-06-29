حقيقة اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل

المصدر: البيان الإلكتروني

انتشرت أخبار في الوسط الفني بمصر، حول اعتزال الفنانة المصرية عبلة كامل التمثيل في صمت.

وتسبب في انتشار هذه الأخبار، أحد المنتجين، بعدما حاول التواصل مع الفنانة، للاتفاق على مشاركتها ببطولة عمل جديد، واكتشف إنها قامت بتغيير كل أرقام هواتفها المحمولة.

وحسب موقع مجلة “سيدتي”، نفى الفنان أحمد كمال، الزوج السابق لعبلة كامل، صحة هذا الخبر.

وأكد الفنان، أن زوجته السابقة وأم ابنتيه عبلة كامل تفضل دوما الابتعاد عن الأضواء، ولا تظهر في الوسط الفني إلا إذا كانت تقوم بتصوير عمل جديد.

هذا وسبق أن نفت عبلة كامل، شائعة مماثلة أثناء تصوير الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم”، وقالت إنها لو فكرت في الاعتزال ستعلن الخبر للجميع.

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