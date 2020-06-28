إصابة عبد الرحيم علي بكورونا في باريس

المصدر: البيان الإلكتروني

قال النائب البرلمان المصري عبد الرحيم علي، اليوم الأحد، إنه تم حجزه في غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات باريس، بعد إصابته بفيروس كورونا بحسب مواقع مصرية.

وكان النائب قد غادر القاهرة إلى باريس، الأسبوع الماضي، لحضور بعض الفعاليات السياسية الخاصة بتداعيات الأزمة الليبية، وفوجئ بظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا هناك.

وعبد الرحيم علي هو رئيس مجلس إدارة موقع «البوابة نيوز» ورئيس تحريره و له عدد من الكتب من بينها: «موسوعة الحركات الإسلامية» في أجزاء عدة، ومن آخر إصداراته: «الطريق إلى الاتحادية».

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