بالفيديو..أثناء البث المباشر..مراسلة تتعرض لعملية سطو مسلح

المصدر: البيان اللإلكتروني

تعرضت مراسلة قناة "سي أن أن" لموقف غريب، حيث قام لص بعملية سطو مسلح على المراسلة أثناء البث المباشر في أحد شوارع سان باولو بالبرازيل.

وأظهر الفيديو لصا يرتدي قبعة وبيده سكينا، وطلب منها أن تسلمه هاتفها المحمول بسرعة، فانصاعت المراسلة، برونا ماسيدو، البالغة 27 سنة، وذلك بعد أن هددها بالسكين وفق موقع روسيا اليوم.

و لم يكتف اللص بما حصل عليه، وطلب منها أن تبتعد عن مساحة التصوير قليلا، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه محمولا آخر كان لديها، ففعلت وسط استغرابها من علمه بأن لديها هاتفا ثانيا كان في جيبها وغير ظاهر للعيان.

ويبدو أن اللص، الذي تسعى الشرطة لاعتقاله، كان على علم مسبق بأن مراسلي القناة يحملون جهازي محمول عادة، أحدهما للاتصالات الشخصية العادية، والثاني مخصص للتواصل مع القناة والعاملين فيها.

وتعتقد الشرطة أن المسلح تابع لجماعة من اللصوص المحترفين، ولديهم خبرات.

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