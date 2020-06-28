السعودية.. عملية نادرة لإنقاذ طفل ابتلع بطارية

المصدر: البيان الإلكتروني

نجح مجمع مستشفى في السعودية من إجراء عملية جراحية نادرة لطفل ابتلع بطارية صغيرة توقفت في المريء لمدة 16 ساعة.

وفي التفاصيل؛ التي ذكرتها مواقع محلية، استقبل طوارئ مستشفى النساء والولادة والأطفال بالمدينة المنورة طفل (لم يتجاوز عمره سنتين) وكان يعاني من استفراغ دموي أدّى إلى هبوط في الضغط ونقص في (الهيموجلوبين) وعلى الفور أُسعف بالسوائل ونقل الدم، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعمل أشعة مقطعية عاجلة، والتي أظهرت وجود فتحة بين المريء والشريان الأورطي وهي من المضاعفات النادرة وذلك نتيجة بلعه بطارية صغيرة دائرية والتي توقفت في المريء؛ حيث أزيلت على الفور، وذلك باستخدام المنظار، وقد أخرج من المستشفى بعد تنويمه لمدة خمسة أيام وكانت حالته مستقرة.

وبعد عشرة أيام من الحادثة عاد الطفل نظرًا لوجود مضاعفات متعلقة بالبطارية؛ حيث تسببت بحرق وضيق في المريء مع فتحات للأجزاء المحيطة بالقصبة الهوائية والشريان الأورطي وذلك بسبب الشحنات الكهربائية والمواد الكيميائية الموجودة بالبطارية.

وعلى الفور قرر الفريق الطبي المعالج ضرورة تحويل الطفل، بعد استقرار حالته إلى مركز القلب بالمدينة المنورة لإجراء عملية قسطرة قلبية وتركيب جهاز بين الشريان الأورطي والمريء؛ حيث أوقف النزيف واستقرت حالته وتماثل للشفاء.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز