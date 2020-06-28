فحص كورونا في 10 دقائق ..ابتكار يوفر مليارات الدولارات

المصدر: البيان الإلكتروني

خطوات بسيطة تفصل بريطانيا عن الوصول إلى ابتكار علمي كبير يسرع فحص كورونا ويوفر المليارات من الدولارات على مختلف دول العالم ، فقط 10 دقائق وتظهر نتيجة الفحص الذي يشبه فحص الحمل لدى السيدات.

الفحص الطبي الجديد يقوم على وخز الإصبع ووضع قطرة من الدم على شريحة مبتكرة للكشف عن مدى وجود أجسام مضادة من عدمه بحسب سكاي نيوز.

وعبر حروف وإشارات على جهاز الفحص يمكن التنبؤ بالإصابة بفيروس كورونا في دقائق، حتى إن تعافى صاحبها من المرض أو لم تظهر الأعراض عليه.

التجربة الجديدة تقوم بها جامعة أكسفورد و4 شركات بريطانية رائدة في مجال صناعة الأدوية.

ويرى الباحثون أنها قادرة على توفير الملايين من الجنيهات الإسترلينية للحكومة البريطانية.

القائمون على الفحص الجديد أكدوا أيضا على صحة نتائج هذه الطريقة، لاسيما أن الطريقة التقليدية تقوم على سحب الدم من الوريد.

وهي طريقة أقرت المستشفيات البريطانية لاحقا بعدم صحتها.

وقبل أن تعمم بريطانيا الفحص الجديد تقع جامعة أكسفورد في دائرة من التحديات، أهمها الحاجة إلى أكثر من ألفي متطوع لإجراء المزيد من التجارب.

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