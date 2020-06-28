إعلامية مصرية تعلن انتصارها على فيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت آية عبد الرحمن الإعلامية بقناة "إكسترا نيوز"، انتصارها على فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".

وكتبت آية عبد الرحمن عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "منذ دقائق قليلة: "الحمدلله.. تم القضاء على الكورونا باشا بنجاح.. بفضل رحمة ربنا ودعواتكم ومحبتكم الصادقة المخلصة العظيمة.. كلمة شكرًا ماتوفيش وقفتكم جنبي في المحنة دي.. الأيام اللي جاية إن شاء الله هحكلكم عن أيامي الصعبة المُلهمة مع اللعين ده".



وأضافت: "ربنا يحفظنا جميعًا ويحفظ بلدي من أي سوء... حقيقي أنا بحبكم قوي ووحشتوني جدًا جدًا وبإذن الله أشوفكم قريب على الهوا زي ما اتعودنا سوا".

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