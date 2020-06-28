«أوان» و«وياك».. أعمال حصرية

كشفت إدارة الإعلام الرقمي في قطاع الإذاعة والتلفزيون بمؤسسة دبي للإعلام، عن إدراج مجموعة من أهم الأعمال الدرامية والمسلسلات الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، عبر منصة «أوان» الرقمية، التي تعد أكبر مكتبة رقمية للإعلام المحلي والعربي في الشرق الأوسط، توفر تجربة فريدة من نوعها للجمهور العربي، للاستمتاع بالمشاهدة الرقمية المتميزة، من خلال باقة خدمات رقمية متنوعة، وبجودة عالية، وعلى جميع المنصات الذكية والرقمية، وذلك في إطار الشراكة الإعلامية مع منصة «وياك» الرقمية المخصصة للفيديو عند الطلب، والتي تتوجه إلى الجمهور العربي، من خلال توفير أفضل المسلسلات العربية والأفلام الهندية الحصرية، والبرامج الترفيهية، التي ترضي كل الأعمار والأذواق، والتابعة لشبكة «زي»، التي تصل إلى أكثر من مليار مشاهد على الصعيد العالمي. وتضم قائمة الأعمال الهندية المدبلجة إلى اللغة العربية، 10 مسلسلات درامية، سيتاح للجمهور متابعتها مجاناً عبر منصة «أوان» الرقمية، وهي: «أسرار بناتي»، «بيغوسراي»، «نقطة على السطر»، «دقة قلب»، «في الانتظار»، «من أنا»، «أحبك وأكثر»، «قدري ونصيبي»، «دائماً عالبال»، «سكن الطالبات»، وغيرها من الأعمال الدرامية والمسلسلات، التي سيتم إدراج الجديد والمتميز منها في أوقات لاحقة. (دبي - البيان)

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