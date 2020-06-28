عملان جديدان لأحمد مكي

يعود الفنان أحمد مكي للدراما التلفزيونية بعد غياب 3 ‏سنوات، حيث تعاقد على تقديم الجزء السادس من مسلسله الأشهر «الكبير قوي» المقرر عرضه في رمضان المقبل 2021.‏ واختار مكي أن تكون العودة من خلال «الكبير قوي»، نظراً لما حققه العمل من نجاح جماهيري كبير خلال عرض أجزائه الخمسة الماضية، ومن المتوقع أن يشارك مكي عدد من النجوم الذين شاركوه في المواسم السابقة للعمل. عودة مكي لنشاطه الفني لم تكن مقتصرة على الدراما فقط، فسينمائياً بعد انقطاع دام 7 سنوات، منذ تقديم آخر أفلامه «سمير أبو النيل» عام 2013، يعمل حالياً على تصوير فيلمه الجديد «مفيش مشكلة». (القاهرة - جنا حماد)

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