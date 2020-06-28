يفوز في الياناصيب بـ 4 ملايين دولار للمرة الثانية

المصدر: البيان الإلكتروني

لا يتخيل شخص في الحياة أنه سيفوز مرتين في جوائز اليانصيب بـ8 مليون دولار، لقد تحقق ذلك بالفعل لرجل من ولاية ميشيغان الأمريكية حيث فاز بجائزة اليانصيب وقيمتها 4 ملايين دولار، للمرة الثانية، وفقاً لشبكة «سي إن إن».

وقال مارك كلارك، من ساوث روكوود بميشيغان، بعد فوزه الأخير هذا الشهر: «لا يمكنك الاعتقاد أنك ستفوز بالملايين في إحدى المرات، وبالتأكيد لا تعتقد أبداً أن ذلك سيحدث مرتين» بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وتابع: «من الصعب أن أصف بالكلمات ما أشعر به».

ويبلغ كلارك 50 عاماً، وبدأت قصة حظه الجيد قبل ثلاث سنوات. في ذلك الوقت، قام بتسليم الوقود إلى محطة بنزين في هدسون، ميشيغان. اشترى تذكرة يانصيب وخدش الرمز الشريطي، وطُلب منه مراجعة الموظف المسؤول.

وقال: «عندما كنا نتحدث في ذلك الوقت، خدش ما تبقى من التذكرة ثم نظر إلي بنظرة صادمة على وجهه وأفاد: «مارك، لقد ربحت للتو 4 ملايين دولار».

وتوجه كلارك بعد ذلك إلى منزل والديه لمشاركة الأخبار - وبعد فترة وجيزة، تقاعد من العمل.

ومرة أخرى، اشترى كلارك تذكرة يانصيب هذا الشهر، وفاز مجدداً بـ4 ملايين دولار.

وقال، وفقاً لبيان ميشيغان لليانصيب: «لقد خدشت التذكرة في المتجر بعملة قدمها لي والدي منذ نحو 10 سنوات».

وأضاف: «لقد فقدناه قبل نحو عام بسبب بعض المشاكل الصحية، ولا يسعني إلا أن أعتقد أن تلك العملة المحظوظة ساعدتني على الفوز بهذا المبلغ».

وأوضح كلارك أنه سيعود إلى حياته الهادئة القديمة، وتابع: «اعتدت أنا ووالدي دائماً على الصيد معاً ولدينا ذكريات رائعة... سيساعدني ذلك في الحفاظ على هواية الصيد والاستمتاع بالوقت مع ابني وعائلتي».

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