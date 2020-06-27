رسمة يومية على خبز التوست تسرد قصة الفنانة مانامي ساساكي

المصدر: إعداد: نهى حوّا

ترك الفيروس التاجي المستجد تأثيراً في أعمال عدد من الفنانين في العالم، من بينهم الفنانة والمصممة اليابانية، مانامي ساساكي، التي كانت تُبدع فنوناً مثيرة على خبز التوست، أخيراً، وتشاركها على موقع "إنستغرام".

كانت أعمالها في الغالب تتسم بالفن المفاهيمي، لكنها منذ أن عزلت نفسها بسبب الاقفال التام، تحولت إلى أعمال من فنون الطعام وفقاً لـ "موقع فوبيز". ومع موجة الناس الذين كانوا يطبخون خلال هذه الفترة المليئة بالغرابة، تمكنت من البروز بأعمال فنية على قماشتها الجديدة من الخبز.

وعن طريق إبداع رسمة واحدة في اليوم، كانت تسرد قصتها خلال فترة من حياتها، وقد بلغت الأربعينات، وتعيد إنتاج رسومات نموذجية ورموز من الفن الياباني.

وتعمل ساساكي حالياً في شركة تصميم، كما أن تقيم معارض فنية في طوكيو.

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