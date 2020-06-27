بالصور..حصاد أزهار الزنبق السنوية في فيتنام

المصدر: إعداد: نهى حوّا

في كل عام، ومع فيضان دلتا نهر ميكونغ، يقصد سكان بعض مقاطعات فيتنام حقول الأرز التي تغمرها المياه لجمع كوكبة من أزهار الزنابق طويلة الساق.

هذا الحدث الذي يحتفى به سنوياً لفت أخيراً انتباه المصور الفيتنامي، تونج هوي فام، الذي التقط سلسلة صور نابضة بالألوان عن موسم الحصاد السنوي في مقاطعتي لونغ آن وأن جيانغ، وشاركها على "انستغرام".

في تلك الصور التي نشرها موقع "كولوسال"، يظهر عدد من المزارعين معتمرين قبعاتهم الفيتنامية الشهيرة، وهم يجمعون بأياديهم سيقان الزنابق سريعة النمو، التي غالباً ما يجري استخدامها للزينة وكإضافة إلى المشروبات الساخنة.

نشاهد تلك الزنابق الوردية أثناء دورانها في المياه، فيما يجري صفها بمحاذاة بعضها بعضاً، وقد أخذت أشكالاً متنوعة بألوان البنفسجي والأخضر والأبيض والأصفر وسط المياه الزرقاء الداكنة.

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