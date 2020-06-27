مركز السينما العربية يعلن عن جوائز النقاد للأفلام العربية

المصدر: دبي - البيان

كشف مركز السينما العربية عبر احتفالية على موقع Zoom، عن الفائزين بجوائز النسخة الرابعة من جوائز النقاد للأفلام العربية، ضمن فعاليات سوق مهرجان كان الافتراضي، وهي الجوائز التي تُمنح للأفلام العربية التي تم إنتاجها خلال 2019، بمشاركة لجنة تحكيم تتكون من 141 ناقداً من 57 دولة يشاهدون الأفلام العربية عبر موقع Festival Scope ويقومون بالتصويت للأفضل في فئات الجوائز. وقد أظهرت قائمة الجوائز فوز فيلم «الحديث عن الأشجار»، بجائزة أفضل فيلم وثائقي، وهو من إخراج السوداني صهيب قسم الباري. وذهبت جائزة أفضل فيلم روائي إلى فيلم «إن شئت كما في السماء» للمخرج الفلسطيني إيليا سليمان.

أما جائزة أفضل ممثلة فذهبت إلى النجمة التونسية هند صبري عن دورها في فيلم «نورا تحلم». كما فاز التونسي سامي بو عجيلة، بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم «بيك نعيش». وذهبت جائزة أفضل سيناريو للثنائي أمجد أبو العلاء ويوسف إبراهيم عن فيلم «ستموت في العشرين». بينما نال المخرج الفلسطيني إيليا سليمان جائزة أفضل مخرج عن فيلم «إن شئت كما في السماء».

إنجازات

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي ووثائقي ومخرج ومؤلف وممثلة وممثل، وتضم لجنة تحكيم الجوائز هذا العام 141 من أبرز النقاد العرب والأجانب ينتمون إلى 57 دولة بأنحاء العالم، وهو ما يحدث لأول مرة في تاريخ السينما العربية، وتتولى منصب مدير جوائز النقاد للأفلام العربية الناقدة الأمريكية ديبورا يانغ.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقاً لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2019، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم)، إضافة إلى أن تكون الأفلام طويلة (روائية أو وثائقية).

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