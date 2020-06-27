وفاة والد الإعلامي السعودي حمود الفايز متأثراً بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن الإعلامي السعودي حمود الفايز، مقدم الأخبار بقناة mbc، اليوم عن وفاة والده متأثراً بمضاعفات فيروس كورونا المستجد " كوفيد_19".

وقال الفايز عبر حسابه الرسمي على تويتر:"يا الله يارحيم يا الله، والدي رحل عن هذه الدنيا، الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك".

وتابع حمود: غداً السبت بعد صلاة الظهر ، في مقبرة شمال الرياض ، سيُصلى على والدي ويدفن هناك.

وكان حمود الفايز قد كشف قبل أسبوع عن إصابة والده بفيروس كورونا، وأنه نُقل إلى المستشفى العسكري لتلقي العلاج، كما أعلن عبر تغريدته عن إصابة اثنين آخرين من أفراد عائلته بالعدوى.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز