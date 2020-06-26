بالفيديو..قرش مخيف يهاجم عدداً من الأشخاص وسط البحر

المصدر: البيان الإلكتروني

تظهر لقطات لطائرة بدون طيار سمكة قرش مخيفة تقترب من مجموعة من راكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ وسط البحر.

وحثت خدمة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا السباحين وراكبي الأمواج على توخي الحذر، بعد سلسلة من المواجهات القريبة بين راكبي الأمواج والقرش الأبيض بحسب سكاي نيوز.

وتم تسجيل الحوادث على طول الساحل الجنوبي للبلاد، وفقا لبيان صادر عن هيئة الإنقاذ البحري في جنوب أفريقيا، نشر الثلاثاء.

وتُعرف هذه المياه، قبالة مدينة كيب تاون، بأنها بعض من أفضل الأماكن في العالم لاكتشاف الحيوانات المفترسة، ولكن تظهر الأبحاث أن أعداد أسماك القرش قد انخفضت بشكل كبير.

ونشرت خدمة الإنقاذ لقطات لطائرة بدون طيار تظهر سمكة قرش قريبة من مجموعة من راكبي الأمواج في خليج بليتينبيرغ، اقترب فيها قرش مخيف من مهاجمة عدد من الأشخاص وسط البحر.

وظهر القرش وهو يقترب من عدد من راكبي الزوارق في المحيط، قبل أن يصبح وسطهم، إلا أنهم استطاعوا الهروب مبتعدين.

وأوضحت المنظمة أنه من الطبيعي أن يتم رصد المزيد من أسماك القرش في المنطقة في هذا الوقت من العام حيث تتغذى على الفقمات والأسماك القريبة من الشاطئ.

وقالت سارة واريس من برنامج "مراقبة القرش" بمدينة كيب تاون في بيان: "السلوك الظاهر في لقطات الطائرة بدون طيار يظهر أن سمك القرش على علم براكبي الأمواج وهو يتحقق من منطقته".

وأضافت: "من المهم أن يتذكر الناس أن أسماك القرش الأبيض هي حيوانات مفترسة ذات طبيعة فضولية بشكل طبيعي، وأنه على الرغم من أن لدغات أسماك القرش نادرة، إلا أنه يجب على مستخدمي المياه فهم المخاطر الكامنة المرتبطة بمشاركة المحيط مع هذه الحيوانات وتغيير سلوكهم وفقًا لذلك لتجنب مواجهة أسماك القرش."

في عدد من المناسبات الأخيرة، اضطرت السلطات إلى مطالبة راكبي الأمواج بمغادرة الماء بعد أن تم رصد أسماك القرش بالقرب من المكان.

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