ما سبب استمرار كورونا في جسد الفنانة رجاء الجداوي؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مصدر مسؤول بإدارة مستشفى العزل بمحافظة الإسماعيلية في مصر أن استمرار فيروس كورونا في جسد الفنانة رجاء الجداوي يرجع إلى ضعف مناعة الفنانة بسبب عامل السن، حيث تبلغ من العمر 82 عامًا.

وقال المصدر وفقا لصحيفة «المصري اليوم»، أن الفنانة لا تزال داخل غرفة العناية المركزة من الدرجة الثانية، وتخضع لدفعات منتظمة من الأكسجين، لرفع كفاءة الجهاز التنفسي.

وأوضح أن الفيروس مازال داخل الجهاز التنفسي للفنانة وذلك رغم جرعات العلاج التي حصلت عليها طوال فترة علاجها، مرجعًا استمرار وجوده إلى ضعف مناعة الفنانة بسبب عامل السن، حيث تبلغ من العمر 82 عامًا.

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